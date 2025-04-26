В Башкирии стоимость набора товаров и услуг достигла 22 490 рублей

В Башкирии по итогам марта стоимость фиксированного набора товаров и услуг на одного человека составила 22 490 рублей. Соответствующие данные представил Башстат.
Согласно данным ведомства, в среднем по России стоимость фиксированного набора достигла 24 594 рублей, а по Приволжскому федеральному округу — 22 061. В ПФО по сумме трат Башкирия занимает 4-е место: впереди Пермский край (24 343), Нижегородская (23 294) и Ульяновская области (22,518). В соседнем Татарстане стоимость набора товаров и услуг составила 21 471 рубль.
В фиксированный набор включены 83 позиции, среди которых 30 видов продовольственных товаров (мясо и бакалея), 41 вид непродовольственных товаров (одежда и бытовые товары) и 12 видов услуг (в основном — проезд на общественном транспорте и «коммуналка»). С полным списком можно ознакомиться здесь.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.