В Башкирии стоимость набора товаров и услуг достигла 22 490 рублей

В фиксированный набор включены 83 позиции, среди которых 30 видов продовольственных товаров (мясо и бакалея), 41 вид непродовольственных товаров (одежда и бытовые товары) и 12 видов услуг (в основном — проезд на общественном транспорте и «коммуналка»). С полным списком можно ознакомиться здесь.