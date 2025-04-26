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Вассерман признался, что редко получал «пятерки» за поведение в школе

Вассерман отметил, что подход к воспитанию и дисциплине всегда играл важную роль в образовательном процессе.

Источник: Аргументы и факты

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал журналисту aif.ru, что в годы его учебы поведение школьников также оценивалось, однако сам он не отличался безупречной дисциплиной.

«Оценки за поведение у нас ставили. Честно скажу, я не помню, сколько у меня было, но, по-моему, “пятерки” бывали довольно редко. Я был не настолько дисциплинирован, чтобы числиться безупречным», — рассказал депутат.

Он отметил, что подход к воспитанию и дисциплине всегда играл важную роль в образовательном процессе и выразил уверенность в необходимости возвращения этой практики.

С 1 сентября в шести регионах России стартует пилотный проект по введению оценок за поведение в школах. Об этом ранее сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В эксперименте примут участие образовательные учреждения ЛНР, Мордовии, Чечни, а также Новгородской, Ярославской и Тульской областей.

До 1 июля планируется утвердить список школ, которые войдут в проект. В течение июля они должны будут подготовить необходимые локальные нормативные документы. По словам министра, итоги эксперимента обсудят с педагогами и представителями родительского сообщества.