Представители властей Омска вышли прибираться на улицах

«Уборка прошла на улице Мельничной — от улицы Днепровской до дома № 120 по улице Мельничной. Особое внимание уделили территории между многоквартирным домом № 163 по улице 9-я Линия и домом № 186 по улице Богдана Хмельницкого. Кроме того, работы велись на улице 4-я Транспортная — от улицы Берко Цемента до здания № 60/1 по улице 4-я Транспортная», — говорится в сообщении мэрии.