Представители властей Омска вышли прибираться на улицах

Сегодня, 26 апреля, в Омске стартовал общегородской субботник. Административный состав управления дорхозяйства трудится на улицах наравне с рабочими. Чистоту наводят 160 человек.
«Уборка прошла на улице Мельничной — от улицы Днепровской до дома № 120 по улице Мельничной. Особое внимание уделили территории между многоквартирным домом № 163 по улице 9-я Линия и домом № 186 по улице Богдана Хмельницкого. Кроме того, работы велись на улице 4-я Транспортная — от улицы Берко Цемента до здания № 60/1 по улице 4-я Транспортная», — говорится в сообщении мэрии.
Фото: администрации Омска.
Омичи отмывают городские пространства от грязи, подкрашивают остановочные комплексы, собирают мусор и листву.
Фото: администрации Омска.
Ранее «КП Омск» опубликовала расписание общегородских субботников, которые запланированы на 2025 год.