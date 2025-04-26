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Представители властей Омска вышли прибираться на улицах

Чиновники участвуют в субботнике вместе с остальными горожанами.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 апреля, в Омске стартовал общегородской субботник. Административный состав управления дорхозяйства трудится на улицах наравне с рабочими. Чистоту наводят 160 человек.

«Уборка прошла на улице Мельничной — от улицы Днепровской до дома № 120 по улице Мельничной. Особое внимание уделили территории между многоквартирным домом № 163 по улице 9-я Линия и домом № 186 по улице Богдана Хмельницкого. Кроме того, работы велись на улице 4-я Транспортная — от улицы Берко Цемента до здания № 60/1 по улице 4-я Транспортная», — говорится в сообщении мэрии.

Фото: администрации Омска.

Омичи отмывают городские пространства от грязи, подкрашивают остановочные комплексы, собирают мусор и листву.

Фото: администрации Омска.

Ранее «КП Омск» опубликовала расписание общегородских субботников, которые запланированы на 2025 год.