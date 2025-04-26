Очереди из легковушек и автобусов продолжают расти на границе с Польшей

Что касается очередей из фур, то они, как и ранее, фиксируются по всем направлениям, но самые большие очереди — на границе с Литвой, сейчас там суммарно находится 890 машин. Из них 420 фур застряли в пункте пропуска «Каменный Лог» и 470 — в «Бенякони».