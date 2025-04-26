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Очереди из легковушек и автобусов продолжают расти на границе с Польшей

В пунктах пропуска на границе с Польшей растут очереди не только из легкового транспорта, о и из пассажирских автобусов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Очереди из легкового транспорта продолжают расти в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС, следует из данных Госпогранкомитета республики.

Так, если в пятницу утром в пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей стояло 1560 легковушек, то в сегодня утром в очередях уже насчитывается 1720 машин, а также 60 автобусов (сутками ранее было 35).

На белорусско-литовской границе очередь есть только в пункте пропуска «Каменный Лог», где 50 легковых автомобилей ожидают въезда на территорию Литвы.

На границе Беларуси с Латвией очередей из легковушек в настоящее время нет.

Что касается очередей из фур, то они, как и ранее, фиксируются по всем направлениям, но самые большие очереди — на границе с Литвой, сейчас там суммарно находится 890 машин. Из них 420 фур застряли в пункте пропуска «Каменный Лог» и 470 — в «Бенякони».

В пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе сейчас в очереди находится 530 фур, а в погранпереходе «Григоровщина» на границе с Латвией — 420.

Большие выходные

Радуница выпадает на 29 апреля, в связи с этим рабочий день за понедельник (28-е) переносится на субботу (26-е). Таким образом, белорусов ждут три дня отдыха: с воскресенья по вторник.

Затем в среду, 30-е, будет рабочий день, а потом — снова выходной — в четверг, 1 мая, отмечается День труда, пятница — рабочий день, за ней — два традиционных выходных (суббота и воскресенье).

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.