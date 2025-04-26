В Иркутске трое врачей удостоены государственных наград по указу президента

Трое врачей Ивано-Матренинской детской клинической больницы удостоены высоких государственных наград по указу президента России Владимира Путина. Об этом КП-Иркутск сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
— Педиатр Татьяна Бондаренко и анестезиолог-реаниматолог Елена Соловьева получили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», а специалист по лабораторной диагностике Лариса Юрьевна Титова стала «Заслуженным работником здравоохранения РФ», — рассказывает глава региона.
Медики получили награду за заслуги в сфере здравоохранения и многолетний добросовестный труд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 89 слабослышащих людей получили финансовую помощь на содержание кохлеарных имплантов в Приангарье с начала 2025.