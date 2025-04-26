В школах России хотят ввести отметки за поведение

«Мы определили пилотные регионы, это пять регионов, в которых с 1 сентября будет апробация различных вариантов проставления оценки за поведение. Мы берем четыре месяца на апробацию», — сказал Кравцов.
По его словам, сегодня эксперты обсуждают варианты оценивания поведения учеников, чтобы с принятием соответствующего закона все очень выверено действовали.
«Мы планируем, что эта норма будет с 1 января 2026 года», — уточнил Кравцов.
Он отметил, что итоги этой апробации будут обсуждаться с педагогическим сообществом, а также с родителями — так же, как это было до принятия решений о проведении в школах церемоний поднятия государственного флага, исполнения государственного гимна и проведения уроков «Разговоры о важном». С этого теперь начинается учебная неделя во всех школах страны, уточнил министр.
И добавил, что в этом году Министерство просвещения РФ впервые направило в регионы рекомендации касательно организации последних звонков и выпускных вечеров в школах.
«В том числе рекомендовали исполнение песен, организацию церемоний последних звонков, поднятия государственного флага, исполнение гимна», — уточнил Кравцов.
И напомнил, что с 1 сентября 2026 года по всей стране будет создано единое образовательное пространство, то есть общие требования преподавания предметов для всех учеников от 1 до 11 класса.
«Речь идет о календарно-урочном планировании, когда устанавливается конкретное количество часов на математику в неделю, на физику, историю. А дальше уже школа в рамках тех условий, которые она имеет, формирует свое расписание в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, чтобы не было перегрузки школьников. И фактически, переезжая из школы в другую школу, школьник обучается по той программе, по которой обучался в той школе, откуда он приехал», — пояснил министр.