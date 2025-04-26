В школах России хотят ввести отметки за поведение

«Речь идет о календарно-урочном планировании, когда устанавливается конкретное количество часов на математику в неделю, на физику, историю. А дальше уже школа в рамках тех условий, которые она имеет, формирует свое расписание в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, чтобы не было перегрузки школьников. И фактически, переезжая из школы в другую школу, школьник обучается по той программе, по которой обучался в той школе, откуда он приехал», — пояснил министр.