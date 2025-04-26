Синоптик предупредил россиян о холодной погоде на майских праздниках

«Обязательно захватит майские праздники, в конце апреля и в первых числах мая на всей европейской территории температура будет ниже нормы», — заявил Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости. Он отметил, что 1 мая ожидается понижение температуры: в центр европейской России поступит воздух с севера, что приведет к дождливой погоде, хотя осадки будут не очень интенсивными. По предварительным расчетам, ночные температуры составят от 1 до 5 градусов, а днем воздух прогреется лишь до 10 градусов, что примерно на 4−5 градусов ниже обычных для этого времени года значений.