Синоптик предупредил россиян о холодной погоде на майских праздниках

В начале мая температура будет низкой.
Температура воздуха на всей западной территории России в первые дни мая будет ниже климатической нормы, возвращение к обычным значениям ожидается только к середине майских праздников. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Обязательно захватит майские праздники, в конце апреля и в первых числах мая на всей европейской территории температура будет ниже нормы», — заявил Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости. Он отметил, что 1 мая ожидается понижение температуры: в центр европейской России поступит воздух с севера, что приведет к дождливой погоде, хотя осадки будут не очень интенсивными. По предварительным расчетам, ночные температуры составят от 1 до 5 градусов, а днем воздух прогреется лишь до 10 градусов, что примерно на 4−5 градусов ниже обычных для этого времени года значений.
Вильфанд также добавил, что уже со 2 мая начнется постепенное потепление: ночные температуры будут от 0 до плюс 5 градусов, а днем возможен рост до 11−16 градусов в период с 2 по 4 мая. По его словам, это связано с перемещением воздушных масс с запада. Такой температурный режим будет близок к стандартным майским показателям, а ночные температуры также постепенно повысятся до 4−9 градусов.