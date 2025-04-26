Концерт пошёл не по плану: Филипп Киркоров пострадал на сцене, но продолжил выступление

Накануне Муза Киркорова поделилась информацией о характере отношений с «королем российской эстрады». По словам певицы Марго, их связывают исключительно рабочие отношения, но она была бы рада, если бы Киркоров назвал её своей подругой. Она также отметила, что Киркоров всегда ведёт себя как настоящий мужчина. Она убеждена, что благодаря совместной работе с ним она станет такой же успешной, как Анастасия Стоцкая или Ани Лорак.