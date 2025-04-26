Концерт пошёл не по плану: Филипп Киркоров пострадал на сцене, но продолжил выступление

На концерте в Санкт-Петербурге в зале «Октябрьский» у Филиппа Киркорова загорелась куртка во время выступления с фейерверками. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время выступления с песней «Чёрная пантера» произошёл неожиданный инцидент с пиротехникой. Филипп Киркоров вышел на декорацию, имитирующую микрофон на стойке. Его тут же подняли на несколько метров над сценой. В этот момент запустили фейерверк, создавший эффект огненных крыльев.
Однако номер не прошёл по плану — на Филиппе загорелась куртка. Увидев это, артист громко закричал и начал размахивать левой рукой. Когда его опустили на сцену и фейерверк погас, Филипп воскликнул: «Обжёгся!». Вскоре шоу продолжилось.
«Ничего, всё нормально», — ответил певец на вопросы журналистов.
Концертный директор певца Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с его курткой. «Филипп — не только артист, но и мужчина. Поэтому всё в порядке. Слава богу, ничего серьёзного. Артист здоров», — сказал Максим Ситник.
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