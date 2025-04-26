В Самаре пройдет матч 26 тура РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» 27 апреля

Областная столица принимает у себя футбольный клуб «Оренбург» в рамках 26-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» 27 апреля в 15:00.
Кроме того, жители смогут посетить автограф-сессию легендарного игрока «Крыльев» Андрея Каряки. Она состоится на стадионе в 13:30.
На игру можно будет добраться с помощью бесплатных шаттлов, которые запускаются клубом. Они стартуют от Ладьи, останавливаются на Постниковом Овраге, Заводе Тарасова и Барбошиной Поляне. Конечный пункт — Gate 4. При себе нужно иметь билет на игру или атрибутику «Крыльев».
Больше новостей ждет вас в телеграм-канале «МК в Самаре».