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В Самаре пройдет матч 26 тура РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» 27 апреля

Областная столица принимает у себя футбольный клуб «Оренбург» в рамках 26-го тура РПЛ.

Областная столица принимает у себя футбольный клуб «Оренбург» в рамках 26-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» 27 апреля в 15:00.

Кроме того, жители смогут посетить автограф-сессию легендарного игрока «Крыльев» Андрея Каряки. Она состоится на стадионе в 13:30.

На игру можно будет добраться с помощью бесплатных шаттлов, которые запускаются клубом. Они стартуют от Ладьи, останавливаются на Постниковом Овраге, Заводе Тарасова и Барбошиной Поляне. Конечный пункт — Gate 4. При себе нужно иметь билет на игру или атрибутику «Крыльев».

Сейчас «Крылья Советов» находятся на 11-м месте в таблице РПЛ. Победа позволит им обойти клубы «Динамо Махачкала» и «Акрон».

Больше новостей ждет вас в телеграм-канале «МК в Самаре».