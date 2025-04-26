В Самаре пройдет матч 26 тура РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» 27 апреля

На игру можно будет добраться с помощью бесплатных шаттлов, которые запускаются клубом. Они стартуют от Ладьи, останавливаются на Постниковом Овраге, Заводе Тарасова и Барбошиной Поляне. Конечный пункт — Gate 4. При себе нужно иметь билет на игру или атрибутику «Крыльев».