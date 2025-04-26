Убрали из списка мероприятий на 9 Мая: Концерта на Красной площади не будет?

Он напомнил, что ещё в начале года власти Гагаузии объявили 2025 год годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, гагаузы, как и другие народы, сражались на фронте, работали в тылу и участвовали в партизанском движении. Узун подчеркнул, что никакие указания из Кишинёва, даже с пометкой «срочно» или «обязательно», не смогут заставить регион отказаться от памяти о тех, кто победил фашизм.