Правительство России внесло изменения в программу торжеств, посвящённых 80-летию Великой Победы, которые пройдут в Москве 9 мая 2025 года. Это распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Согласно документу, в текст, утверждённый в прошлом году и содержащий план, вносятся изменения. В частности, в предыдущем варианте был пункт об организации на 9 Мая праздничного концерта на Красной площади и фейерверка. В новой версии этого пункта упоминается только фейерверк.
Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выступил на презентации проекта «Музыка Победы». Он подчеркнул, что 9 Мая — это особый день для каждого россиянина. Представители всех поколений бережно хранят память о Великой Отечественной войне и стремятся передать её своим детям.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что День Победы останется для нашей страны священным праздником. Глава государства подчеркнул, что россияне навсегда сохранят память о великом подвиге советского народа, который победил нацизм. Российский лидер отметил, что в борьбе за каждую пядь родной земли сражались люди разных национальностей и вероисповеданий, демонстрируя невероятную доблесть советских воинов.
Как стало известно, Гагаузская автономия не собирается следовать указу центральных властей Молдавии о праздновании 9 мая как Дня Европы и продолжит отмечать День Победы. Об этом заявил первый заместитель главы региона Илья Узун.
Он напомнил, что ещё в начале года власти Гагаузии объявили 2025 год годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, гагаузы, как и другие народы, сражались на фронте, работали в тылу и участвовали в партизанском движении. Узун подчеркнул, что никакие указания из Кишинёва, даже с пометкой «срочно» или «обязательно», не смогут заставить регион отказаться от памяти о тех, кто победил фашизм.
Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ряд французских политиков изъявили желание присутствовать в День Победы в Москве. Также Польша решила поиграть в обиженную барышню, «разозлившись» на министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который жёстко ответил на провокацию, устроенную Брюсселем накануне 9 Мая.