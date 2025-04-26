Синоптик спрогнозировал погоду на юге России в первые дни мая

«Это касается и Южного федерального округа. Конечно, там заморозков не будет. Ночные температуры будут около пяти-семи градусов в Краснодарском крае, в Крыму, в Ставрополье. Днем тоже не жарко — 13−17 градусов», — сказал Вильфанд.