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Синоптик спрогнозировал погоду на юге России в первые дни мая

Вильфанд: погода на юге РФ в первые дни мая будет ниже нормы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Погода на юге России в первые дни мая будет ниже нормы, ночью будет пять-семь градусов, днем — 13−17 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура в первые дни мая будет ниже нормы на всей европейской части России.

«Это касается и Южного федерального округа. Конечно, там заморозков не будет. Ночные температуры будут около пяти-семи градусов в Краснодарском крае, в Крыму, в Ставрополье. Днем тоже не жарко — 13−17 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, такая температура будет ниже нормы на два-три градуса.