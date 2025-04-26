Синоптик спрогнозировал погоду на юге России в первые дни мая

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Погода на юге России в первые дни мая будет ниже нормы, ночью будет пять-семь градусов, днем — 13−17 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, температура в первые дни мая будет ниже нормы на всей европейской части России.
«Это касается и Южного федерального округа. Конечно, там заморозков не будет. Ночные температуры будут около пяти-семи градусов в Краснодарском крае, в Крыму, в Ставрополье. Днем тоже не жарко — 13−17 градусов», — сказал Вильфанд.
По его словам, такая температура будет ниже нормы на два-три градуса.