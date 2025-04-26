Радий Хабиров заявил об особом месте башкирского среди языков России

Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что сегодня пройдет ежегодный Международный диктант по башкирскому языку. Он стартует в 11:00: писать его будут как на онлайн, так и на офлайн-площадках, тексты прозвучат в прямом эфире на БСТ и в соцсетях.
По словам руководителя региона, в 2019 году в диктанте участвовали около 70 тысяч человек, а спустя пять лет их число увеличилось до 410 тысяч.
— Ежегодный Международный диктант по башкирскому языку — одно из важнейших для нас событий. Благодаря ему мы развиваем языковую культуру, привлекаем внимание к изучению языка не только в Башкортостане, но и в других регионах России и за рубежом, — написал Хабиров.
Он добавил, что башкирский среди языков страны «занимает особое место»: «Он преподается как родной и государственный в Башкортостане, его изучают в регионах, где живут башкиры».
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