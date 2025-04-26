Радий Хабиров заявил об особом месте башкирского среди языков России

Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что сегодня пройдет ежегодный Международный диктант по башкирскому языку. Он стартует в 11:00: писать его будут как на онлайн, так и на офлайн-площадках, тексты прозвучат в прямом эфире на БСТ и в соцсетях.