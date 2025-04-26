Если Амур выйдет из берегов, он подтопит такие поселения, как Сусанино, Ухта, Тыр, Тахта, Маго, Чныррах, Красное, Подгорное и Николаевск-на-Амуре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Гидрологи прогнозируют, что в период с 27 апреля по 1 мая возможно появление заторов. Риск возрастет, если у села Тахта уровень воды будет равен 500 сантиметрам, у города Николаевск-на-Амуре — 250. В МЧС рекомендуют заранее подготовить вещи и собрать ценные документы под эвакуацию, запастись едой и водой и предпринять меры: очистить водосточные канавы, перенести имущество и животных повыше.