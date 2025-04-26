В Хабаровске школьники украсили стену к юбилею Победы

В Хабаровске к 80-летию Великой Победы школьники оформили шумозащитную стену на улице Краснореченской, сообщает телеграм-канал «Социальный Хабаровск».
Арт-объект появился возле детской больницы имени А. К. Пиотровича — в месте, где ежедневно проходят сотни горожан.
Работу выполнили ученики детской школы искусств № 7 и воспитанники центра внешкольной работы «Планета взросления». Ребята изобразили на стене Вечный огонь, цветы и георгиевскую ленту — знаковые образы, которые напоминают о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.
«Это не просто рисунки. Это дань памяти тем, кто сражался за Родину, и пример для молодого поколения. Благодарю педагогов и родителей за воспитание ребят — настоящих патриотов», — отметили в администрации Индустриального района.
Власти добавили, что до Дня Победы подобные уличные инсталляции появятся и в других районах города. В частности, арт-объекты планируется разместить на улице Павла Морозова, в районе пересечения с улицей Радищева.
Жителей города просят бережно относиться к работам юных художников и сохранять чистоту в местах общественного пространства. Новые элементы городского оформления уже вызвали интерес у прохожих — люди фотографируются на фоне патриотичных панно и оставляют благодарственные комментарии в соцсетях.
Проект реализуется при поддержке администрации Хабаровска и в рамках подготовки к 9 Мая.