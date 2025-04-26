В Ростове сотни домов останутся без электричества с 28 апреля по 13 мая

В Ростове с 28 апреля по 13 мая пройдут плановые массовые отключения света, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования. Об этом сообщили в «Донэнерго».
Ресурсоснабжающая организация привела график, когда будет временно отсутствовать электричество:
28 апреля с 9:00 до 17:00: улица Красноармейская, 63/1, 63/90, 65; улица Тельмана, 72; проспект Ворошиловский, 87, 89/80; улица Татарская, 22−50, 19−47; переулок Дербентский, 1−11, 2−14; улица 1-я Киргизская, 114−124, 85−89; улица 2-я Киргизская, 84, 85; переулок Суржский, 1−31, 2−36; переулок Клязьминский, 1−33, 10−30; переулок Тверской, 21−35, 26−36; переулок Ладожский, 27−39, 26−34; переулок Свирский, 23−31, 20−38; улица Белорусская, 113−145; улица Украинская, 14−18, 21−41; переулок Хоперский, 41−75, 46−90; переулок Донецкий, 65−87, 90−116; переулок Игарский, 81−109, 80−108; переулок Днепровский, 77−105, 76−108/1; переулок Беломорский, 65−103; улица Белорусская, 60−82, 65−99; переулок Уральский, 63−95, 68−104; переулок Обский, 74−112, 49−93; переулок Ухтомский, 71−75, 78−82; 17-я улица, 9−25, 2−36; 19-улица, 4−40, 1−9; 18-я улица, 10−14, 11−17; улица Пушкинская, 127, 132.
28 апреля с 9:00 до 16:00: улица Татарская, 22−50, 19−47; переулок Дербентский, 1−11, 2−14; улица 1-я Киргизская, 114−124, 85−89; улица 2-я Киргизская, 84, 85; переулок Суржский, 1−31, 2−36; переулок Клязьминский, 1−33, 10−30; переулок Тверской, 21−35, 26−36; переулок Ладожский, 27−39, 26−34; переулок Свирский, 23−31, 20−38; улица Белорусская, 113−145.
28 апреля с 9:00 до 13:00: улица Пушкинская, 127, 132.
29 апреля с 9:00 до 17:00: улица Орбитальная, 66/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3; улица 1-я Володарского, 70−98, 49−75; улица 2-я Володарского, 106−130, 133−153; улица Горбачева, 86−108, 125−145; улица Курортная, 66−88, 67−85; улица Международная, 32−48, 29−43; улица Коминтерна, 43−59, 46−66; улица Алма-Атинская, 1/254, 7−29, 2−36; улица Щаденко, 2/256, 2−26; улица Щорса, 1−9, 2−12; улица Саранская, 1−7, 2−10; улица Минина, 2−6; проспект Шолохова, 264/3; переулок Летный, 1; улица Волкова, 3, 3а, 3/1, 3/3, 5, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/3.
29 апреля с 9:00 до 16:00: улица Орбитальная, 66/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3.
30 апреля с 9:00 до 17:00: улица Орбитальная, 66/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3; улица Нижегородская, 33−49А, Б, В, Г, 34−112; улица Листопадова, 100−108, 176−180; улица Искусственная, 72−180, 47−89; переулок Марти; улица Добровольского, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1; улица Волкова, ¾; улица Комарова, 7/4, 9/5.
5 мая с 9:00 до 16:00: улица Еременко, 58/9, 60/6, 60/9, 60/10, 58/5.
5 мая с 9:00 до 12:00: улица Пушкинская, 127, 132.
6 мая с 9:00 до 15:00: улица Саратовская, 4−34; переулок Липецкий, 2−68, 3−37; переулок Тамбовский, 1−59, 2−18; улица Полярная, 2−14, 1−11; переулок Воронежский, 2−20, 11−15; улица Курская, 1−17, 4, 4А; улица Футбольная, 12−34, 11−31; улица Зоологическая, 1, 1А, 1Б, 1 В, 1 Г; улица Ноябрьская.
7 мая с 9:00 до 14:00: улица Курская, 18.
12 мая с 9:00 до 14:00: улица Смотровая, 1−27, 2−28; улица Мечникова, 2−18, 1−17; улица Раевского, 1−28, 29−65; улица Курганная, 24−40, 17−27; улица Джапаридзе, 1−19, 2−10; улица Пирамидная, 1−35, 2−32; улица Нансена, 17.
13 мая с 9:00 до 15:00: улица Зоологическая, 26−36; улица Саратовская, 1, 3, 40.
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