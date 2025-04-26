В России выявили новый случай заболевания холерой

«Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области. Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля. Ранее случай заболевания холерой был подтверждён у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что благодаря оперативной работе Роспотребнадзора после выявления первого случая заболевания был установлен круг всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе пассажиров, прибывших этим же рейсом. В результате проделанной работы удалось быстро выявить заболевание у второго заболевшего в ходе обследования контактных.
«В настоящее время пациент госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, он получает антибиотики», — отметили в Роспотребнадзоре.
Там пояснили, что все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся. Установлен круг лиц, с кем контактировал больной после возвращения. Все они взяты под медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование, экстренная профилактика. На сегодняшний день ни у кого из контактных симптомов заболевания нет.
«Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Рисков распространения заболевания нет. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — отметили в ведомстве.