В России выявили новый случай заболевания холерой

Там пояснили, что все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся. Установлен круг лиц, с кем контактировал больной после возвращения. Все они взяты под медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование, экстренная профилактика. На сегодняшний день ни у кого из контактных симптомов заболевания нет.