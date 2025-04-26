Окончен поиск женщины, пропавшей 5 дней назад в Пермском крае

Женщину, которая пропала в деревне в Пермском крае, нашли через 5 дней, сообщили волонтёры поискового отряда «ПрикамьеПОИСК».
36-летняя пропавшая ушла из дома в деревне Усть-Тары утром 21 апреля. Несколько суток местонахождение женщины было неизвестно. Волонтёры уточнили, что пермячка нуждалась в медицинской помощи.
Утром 26 апреля поисковый отряд сообщил, что женщина найдена живой. Подробности её исчезновения не уточняются.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об исчезновении студента. 18 апреля молодой человек поговорил по телефону с отцом и бесследно пропал. Его поиски продолжаются.