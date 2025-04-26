В Перми откроется уличная экспозиция «Привет с фронта!»

Односторонняя почтовая карточка назвалась открытым письмом. Наряду с иллюстрированными почтовыми карточками в военный период распространение получили и закрытые письма с яркими, чаще всего одноцветными сюжетными картинками. Закрытое письмо или «секретка» — это бланк, который складывался вдвое до размеров почтовой карточки. В сложенном виде на одной стороне было изображение, на другой — адреса получателя и отправителя, разворот отводился под сообщение. В другом варианте — изображение соседствовало с адресами, а для текста сообщения оставалась дополнительная половина листа. Издание почтовых карточек и закрытых писем агитационного характера в годы войны имело огромное значение. На карточках размещались призывы и лозунги, они вдохновляли народ на борьбу, поднимали патриотические чувства, прославляли бессмертные подвиги героев, стоявших в разные периоды истории на защите Отечества. К оформлению бланков почтовых отправлений привлекались талантливые советские художники и фотографы. Широкую известность получили карикатуры и книжные иллюстрации Кукрыниксов.