В Перми откроется уличная экспозиция «Привет с фронта!»

В Перми на пешеходной части улицы Крупской Центральный выставочный зал совместно с Государственным архивом Пермского края открывают новую выставку на основе подлинных архивных документов «Привет с фронта!», посвященную 80-летию Победы.
Основу экспозиции составляют материалы письма-открытки и секретки из фондов Государственного архива Пермского края, отправленные бойцами с фронта своим родным и близким.
Односторонняя почтовая карточка назвалась открытым письмом. Наряду с иллюстрированными почтовыми карточками в военный период распространение получили и закрытые письма с яркими, чаще всего одноцветными сюжетными картинками. Закрытое письмо или «секретка» — это бланк, который складывался вдвое до размеров почтовой карточки. В сложенном виде на одной стороне было изображение, на другой — адреса получателя и отправителя, разворот отводился под сообщение. В другом варианте — изображение соседствовало с адресами, а для текста сообщения оставалась дополнительная половина листа. Издание почтовых карточек и закрытых писем агитационного характера в годы войны имело огромное значение. На карточках размещались призывы и лозунги, они вдохновляли народ на борьбу, поднимали патриотические чувства, прославляли бессмертные подвиги героев, стоявших в разные периоды истории на защите Отечества. К оформлению бланков почтовых отправлений привлекались талантливые советские художники и фотографы. Широкую известность получили карикатуры и книжные иллюстрации Кукрыниксов.
Написанные на передовой личные письма защитников Отечества никого не оставляют равнодушным. Они насквозь пронизаны переживаниями о жизни семьи, тоской по родным краям, мечтами о послевоенной встрече. Бойцы Красной Армии рассказывают о солдатских буднях, незатейливом фронтовом быте, накопившейся усталости, ранениях. Почтовые карточки и закрытые письма отличались краткостью и сдержанностью. На небольшом пространстве бланка, рядом с яркими агитационными картинками, писали только о самом важном, передавали многочисленные приветы родным и близким. На каждом письме можно увидеть штампы: круглый с номером полевой почты и датой отправки и прямоугольный с надписью «ПРОСМОТРЕНО Военной цензурой».
На десяти уличных стендах размещены 29 личных писем-открыток, которые рассказывают о судьбах 13 фронтовиков. Среди них есть и известные пермяки — ректор Пермского университета Александр Букирев, врач Виталий Тихомиров.
Экспозиция «Привет с фронта!» размещена на стендах, распложенных по пешеходной части улицы Крупской между улицами Макаренко и Патриса Лумумбы. Выставка откроется 28 апреля в 16:00 и продлится до конца года.