Жители Владивостока очистили косу Токаревского маяка от мусора

К 11 часам участники акции, вооружившись перчатками и большими пластиковыми мешками, приступили к очистке косы. Среди собравшихся оказались семьи с детьми, компании друзей и одиночные волонтёры. Особое удивление вызвали необычные находки — участники собрали десятки килограммов капустных кочерыжек, луковой шелухи и других растительных остатков. По словам Телелюевой, этот «борщевой набор», вероятно, был сброшен с проходящих судов.