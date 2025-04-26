Жители Владивостока очистили косу Токаревского маяка от мусора

В субботу, 26 апреля, утром десятки жителей Владивостока собрались на парковке у Токаревского маяка для масштабной уборки прибрежной территории. Инициативу поддержали группа компаний FESCO, Владивостокский морской торговый порт и депутат городской думы Надежда Телелюева, сообщили «Новости Владивостока на VL.ru».
К 11 часам участники акции, вооружившись перчатками и большими пластиковыми мешками, приступили к очистке косы. Среди собравшихся оказались семьи с детьми, компании друзей и одиночные волонтёры. Особое удивление вызвали необычные находки — участники собрали десятки килограммов капустных кочерыжек, луковой шелухи и других растительных остатков. По словам Телелюевой, этот «борщевой набор», вероятно, был сброшен с проходящих судов.
Депутат пояснила, что выбор места для субботника стал осознанным решением после обследования территории. Ранее в тот же день сотрудники «ДВ Банка» провели предварительную уборку, собрав крупногабаритный мусор.
Участница акции Светлана, сотрудница FESCO, рассказала о своём регулярном участии в экологических инициативах. Для неё подобные субботники стали формой активного отдыха, позволяющей совместить полезное дело с общением. Дети волонтёров азартно искали мелкий мусор, пополняя коллекцию пластиковых крышечек, пока взрослые занимались тяжёлыми водорослями и автомобильными покрышками.
Несмотря на порывистый ветер, работа кипела до обеда. Дополнительным стимулом стал аромат плова, который готовили на берегу организаторы. Любопытствующих туристов предупредили: угощение предназначено только для участников акции. Итогом мероприятия стали десятки мешков с мусором и груды старых шин, которые увезли на утилизацию.