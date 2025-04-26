БЖД сказала белорусам о задержках и сбоях при покупке электронных билетов

В сообщении говорится, что в преддверии выходных и праздничных дней есть повышенный спрос на покупку билетов. В пресс-службе добавляют, что, в связи с этим отмечается рост числа запросов на покупку билетов через электронные системы продаж БЖД. Подобное влечет за собой увеличение времени ожидания в момент оформления билетов в едином разделе «услуги пассажирам» на официальном сайте Белорусской железной дороги, а также в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».