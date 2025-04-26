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БЖД сказала белорусам о задержках и сбоях при покупке электронных билетов

БЖД обратилась к белорусам из-за задержек и сбоев при покупке электронных билетов.

Источник: Комсомольская правда

БЖД сказала белорусам о задержках и сбоях при покупке электронных билетов. Подробности сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В сообщении говорится, что в преддверии выходных и праздничных дней есть повышенный спрос на покупку билетов. В пресс-службе добавляют, что, в связи с этим отмечается рост числа запросов на покупку билетов через электронные системы продаж БЖД. Подобное влечет за собой увеличение времени ожидания в момент оформления билетов в едином разделе «услуги пассажирам» на официальном сайте Белорусской железной дороги, а также в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

«Кроме того, возможны сбои в системе продаж», — уточнили в сообщении.

БЖД просит белорусов учитывать данную информацию и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Кстати, БЖД назначила 120 дополнительных поездов на большие выходные в апреле и мае 2025.

Ранее мы писали, что в Беларуси пенсионеры получат скидку 50% на проезд в электричках с 1 мая.

Кроме того, мы собрали, что вспоминают белорусы, чьи судьбы связаны с аварией в Чернобыле, которая произошла 39 лет назад: «В дорогу разрешили взять только документы и сберкнижки, а переселение выпало на Пасху».