Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники

«На прошлой неделе уже собрали первые 300 килограммов. Более-менее успешно начали, я считаю», — рассказал Коздоба.
Он добавил, что объем урожая держится на уровне прошлогодних показателей. Единственное различие — вы этом сезоне был поздний старт уборочной кампании из-за погодных условий.
«Погода задержала нас недели на две, возможно и больше. И в этом году нам подпортил урожай немного мороз, который держался почти три недели. Я не помню такого очень давно, чтобы в Крыму температура до −6 градусов держалась так долго», — сказал Андрей Коздоба.
Он уточнил, что аграрии делали все, чтобы спасти урожай. Закрывали парники, натягивали дополнительные слои пленки. Основную часть спасли, подчеркнул Коздоба.
«Ранняя клубника всегда дорогая. В этом году конкретно мы поставили на 10% дороже, чем в прошлом году», — уточнил директор предприятия.
Но это нормально для раннего урожая, добавил он. По мнению агрария, цены на клубнику должны снизиться с 20-х чисел мая, ближе к июню.
Ранее Михаил Развожаев сообщил, что за последние десять лет предприятия виноградарско-винодельческой отрасли Севастополя поучили 2,5 миллиарда рублей государственной поддержки. Благодаря поддержке властей предприятия могут закупать саженцы, специализированную технику, транспорт и другое оборудование, необходимое для устойчивого развития отрасли.