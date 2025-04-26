Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники

«Погода задержала нас недели на две, возможно и больше. И в этом году нам подпортил урожай немного мороз, который держался почти три недели. Я не помню такого очень давно, чтобы в Крыму температура до −6 градусов держалась так долго», — сказал Андрей Коздоба.