Школьникам Башкирии объяснили, как найти работу этим летом.

До летних каникул осталось совсем немного времени. Поэтому уже сейчас многие школьники начали искать работу, чтобы с пользой использовать эти три месяца, свободные от учебы. Работодателям такой временный «наплыв» юных сотрудников тоже выгоден, поскольку позволяет восполнить нехватку кадров, а также получить льготы и налоговые преференции от республики. О том, на какую работу могут рассчитывать мальчишки и девчонки этим летом, на что следует обратить внимание при трудоустройстве, читайте в интервью «Башинформа» с первым заместителем министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрием Мельниковым.
— Кем могут работать школьники?
— Во время летних каникул для них доступны различные виды временной занятости. Среди них — кухонные работники, изготовитель сувенирной продукции, работник торгового зала, уход за зелёными насаждениями и улучшение состояния территории; сельскохозяйственные работы; социальная деятельность; приведение в порядок территории и памятных мест; работа в сфере рекламы и доставки; оформление документов; помощь на предприятиях; организация досуга и развлечений.
В этом году центры занятости Башкирии планируют найти работу для более чем 19 тысяч школьников. Вакансий для них в нашей базе данных на сегодняшний день насчитывается всего около 200, однако ближе к лету их станет гораздо больше. Оплата зависит от условий трудового контракта и может колебаться от МРОТ до среднего уровня заработной платы в регионе. Как правило, мы трудоустраиваем детей в школы. В основном, речь идет о работах по благоустройству территории, на пришкольном участке, в библиотеке, школьной столовой
— Как вы отбираете работодателей?
— Центр занятости выбирает работодателей для школьников, учитывая финансовое состояние организации. Они смотрят, сколько там сотрудников, проверяют, насколько компания успешна, и какие условия и сроки работы. Также важно, чтобы работа была близко к дому подростка.
Затем с работодателем заключается договор о временном трудоустройстве. Отмечу: информация о заключенных договорах и вакансиях вносится в единую цифровую платформу «Работа России». Кстати, там же работодатели могут подать заявление о помощи в подборе сотрудников и разместить сведения о свободных рабочих местах. Образовательные организации могут подавать групповые заявки на трудоустройство подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
— Есть ли какие-то ограничения для трудоустройства школьников?
— Да, конечно. Так, например, им запрещается работать с алкоголем и табаком, трудиться в ночных клубах и барах. Детям запрещается переносить тяжести больше допустимых норм. Им нельзя трудиться на вредных или опасных производствах. Работодатель не имеет права отправлять юных сотрудников в командировки, привлекать их к сверхурочным работам, заставлять работать ночью, в выходные и праздники. Кроме того, для детей нельзя устанавливать испытательный срок. Работа для подростков должна быть безопасной, не вредить их здоровью и развитию.
— Какие навыки и качества, на ваш взгляд, могут развить дети, работая летом?
— Работа в летние каникулы может стать хорошей возможностью для развития множества навыков и качеств, которые пригодятся подросткам в будущем. Они учатся управлять своим временем, выполнять поставленные задачи в срок и соблюдать договоренности. Взаимодействие с коллегами и клиентами помогает детям развивать навыки общения. Они учатся работать в команде, решать конфликты и находить общий язык с разными людьми. Зарабатывая деньги, подростки учатся управлять своими финансами, планировать расходы и даже откладывать деньги на будущее. Работа в летнем лагере помогает детям организовывать различные мероприятия, управлять группой и решать проблемы, когда они возникают.
— Какие права имеют дети, работающие во время каникул, и как их можно защитить?
— Ранее трудовой договор с подростками можно было заключать только на свободное от учебы время, а правила трудоустройства для тех, кто закончил учебу или был отчислен, вообще не существовали. Сейчас дети до 14 лет могут работать при соблюдении определенных условий и ограничений. Дети до 16 лет могут работать максимум 24 часа в неделю. Подростки от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.
— Что вы могли посоветовать ищущим работу школьникам на время каникул?
— В первую очередь нужно определить интересы и цели. Это поможет сфокусироваться на подходящих вакансиях. В резюме укажите навыки, образование и опыт, если он, конечно, есть. Найти подходящие вакансии можно на сайте «Работа России» или обратиться за помощью в наши кадровые центры. Кроме того, на этом же сайте можно пройти тесты и получить рекомендации по выбору профессии.
И самое важное: родителям лучше всего лично пообщаться с работодателем своего ребенка. Уточните, какие у него обязанности. И, конечно, поддерживайте своего ребенка, потому что доверительные отношения помогут ему адаптироваться к новым задачам и подготовят к будущему.