Школьникам Башкирии объяснили, как найти работу этим летом.

В этом году центры занятости Башкирии планируют найти работу для более чем 19 тысяч школьников. Вакансий для них в нашей базе данных на сегодняшний день насчитывается всего около 200, однако ближе к лету их станет гораздо больше. Оплата зависит от условий трудового контракта и может колебаться от МРОТ до среднего уровня заработной платы в регионе. Как правило, мы трудоустраиваем детей в школы. В основном, речь идет о работах по благоустройству территории, на пришкольном участке, в библиотеке, школьной столовой и т. д.