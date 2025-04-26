Разметку обновляют на улицах Владивостока

Муниципальная организация «Содержание городских территорий» выполнила обновление дорожной разметки на нескольких улицах Владивостока, сообщили в пресс-службе администрации города.
Работы проводились на Партизанском проспекте, улицах Уборевича, Фонтанной и Семёновской. Были нанесены как непрерывные, так и прерывистые линии, предназначенные для разделения полос движения и обозначения пешеходных переходов.
Разметку наносят преимущественно в ночью, чтобы избежать помех движущимся транспортным средствам. Материалы используются разные: красящие составы и термопластики, выбор зависит от нагрузки на конкретный участок дороги.
Также специалисты обновили жёлтые зигзагообразные линии на автобусных остановках, расположенных на маршрутах «Перевал», «13-й километр», «Академическая», «Фабрика Заря», «Парк Победы», «Седанка», «Магнитогорская», «Амурский залив», «Дом ветеранов», «Вторая Речка», «14-й километр», «Санаторная», «Инструментальный завод», «Гоголя», «Фирсова», «Постышева», «Молодежная».
В планах «СГТ» сначала завершить работу в центральной части города и на магистральных дорогах, после чего приступить к аналогичным работам в удалённых микрорайонах.
За прошедший 2024 год специалисты «СГТ» обработали свыше 440 километров дорог, разместив там разметочные полосы, а также обновили более 30 тыс. кв. м пешеходных переходов («зебр»), стоп-линий и островков безопасности.