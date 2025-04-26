Пробьют ли цены на яйца потолок? — в ФАС дали ответ

Глава ведомства Максим Шаскольский сообщил о постоянном контроле за крупнейшими производителями продукции. При выявлении нарушений ФАС готова применить антимонопольные меры, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА Новости.
На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Максим Шаскольский подчеркнул, что ситуация на рынке остается устойчивой. Мониторинг охватывает ключевые предприятия, чтобы исключить спекуляции и искусственный дефицит.
Глава ФАС добавил, что ведомство оперативно реагирует на малейшие признаки необоснованного роста цен. Любые попытки нарушить баланс будут пресекаться в рамках антимонопольного законодательства, заявил он.