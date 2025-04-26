Киркоров показал больше десятка костюмов на сцене в Петербурге

В большом концертном зале «Октябрьский» 25 апреля был аншлаг. Певец прохлаждался на сцене в ожидании своего концерта, пока собиралась публика. Киркоров размеренно почитывал книгу, прежде чем зарядить публику своей бешеной энергией и удивить зал феноменальной скоростью, с какой он менял свои костюмы.
Сначала артист вышел со скрипкой, а затем началось яркое и зажигательное шоу.
По словам нашего журналиста, все на этом концерте удивляло. Танцевальная группа артиста выполняла невероятно техничные па, танцоры переворачивались прямо в воздухе и очень бодро исполняли программу каждой песни. Сначала артист исполнил «Всё хорошо» и перешел к хиту Sunnу. А затем сменил настроение и достаточно серьезно обратился к публике.
«Любимая сцена! Еще буквально вчера я говорил о необходимости моей концертной паузы. То был момент, когда мне необходимо было осознать, осмыслить себя, принять себя повзрослевшего, помудревшего. 30 апреля мне исполнится 58. Кто-то уходит на пике славы, чтобы остаться в глазах зрителей всегда молодым, а потом проводит остаток жизни в пустых замках с призраками. Эта история не про меня», — заявил публике Киркоров.
После такой трогательной речи на экранах началась трансляция ранних фото певца, и концерт продолжился. Артист спел свой знаменитый хит «Зайка моя», спел в красном блестящем пиджаке и шляпе «Поппури», а потом танцовщица сняла с артиста пиджак, под которым у Киркорова оказался новый наряд-трансформер.
Певец удивлял и репертуаром. Сначала спел песню Элджея «Фиолетовая вата», следом прозвучал трек «Цвет настроения синий», а потом на экране возникла Люся Чеботина, и артист спел «Королеву». С Анной Асти Филипп пел «Хобби». И после еще нескольких треков поднялся в воздухе на микрофоне, но при спуске внезапно из него посыпались искры. Фейерверки начали палить артисту не за спину, а попали ему в руку. К счастью, Киркоров отделался лишь сгоревшим костюмом.
Песня «Дива Вива Виктория» ошеломила публику яркими нарядами, а затем артист вышел к зрителям с фразой о том, как сильно по ним соскучился.
Концерт продолжился важными песнями из репертуара артиста. Он говорил и пел про детство, на экране мелькали его фотографии, затем Киркоров исполнил песню «Вы с нами», пока слайдер менял снимки Людмилы Гурченко, Анны Герман, Владимира Высоцкого.
В конце песни показали фото Бедроса Киркорова, который почил 18 марта. Как и утверждал певец ранее, свой большой концерт в Северной столице он посвятил родителям.
«Как и завещал мне отец, предчувствуя свой уход: ни в коем случае не устраивай траура, пой во имя меня, в память обо мне, живи во имя меня и детей своих и учи их тому же, чему учил тебя я», — поделился с публикой сокровенным артист.
Затем артист исполнил еще несколько своих знаковых хитов, среди которых была песня «Небо и земля». По словам Киркорова, в 1990-м году он впервые спел ее на сцене в БКЗ. Это значимая для него песня, и он не знает, почему до этого её не пел.
Сингл Dancing queen артист исполнил с балетом ТОДЕС, после на сцене посыпался дождь из конфетти и грандиозное выступление закончилось. После шоу у выхода Киркорова ждала армия его поклонников, которые не давали артисту пройти к машине, дарили цветы и выражали слова благодарности.