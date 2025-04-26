Киркоров показал больше десятка костюмов на сцене в Петербурге

Затем артист исполнил еще несколько своих знаковых хитов, среди которых была песня «Небо и земля». По словам Киркорова, в 1990-м году он впервые спел ее на сцене в БКЗ. Это значимая для него песня, и он не знает, почему до этого её не пел.