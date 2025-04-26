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Глава ГКЧС Башкирии Кирилл Первов озвучит актуальные данные по половодью

За сутки уровень воды в Башкирии поднялся на реках Уфа и Белая.

Источник: Комсомольская правда

Начальник Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов озвучил актуальные данные по половодью в республике.

Как сообщил глава экстренной службы, за прошедшие сутки жалоб на подтопления не поступало. Наибольшие подъемы уровня воды наблюдаются на реках:

— Уфа: село Красная Горка в Нуримановском районе +19 см за сутки, текущий уровень 556 см, выход на пойму — 760 см;

— Белая: в районе Арского камня Белорецкого района +10 см, текущий уровень 214 см, выход на пойму — 330 см.

Снижение уровня воды фиксируется на реке Нугуш в хуторе Андреевский в Мелеузоввском районе (-14 см за сутки), Белой в Уфе (12 см) и Ай в селе Метели Дуванского района (-11 см).

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