Глава ГКЧС Башкирии Кирилл Первов озвучит актуальные данные по половодью

Начальник Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов озвучил актуальные данные по половодью в республике.
Как сообщил глава экстренной службы, за прошедшие сутки жалоб на подтопления не поступало. Наибольшие подъемы уровня воды наблюдаются на реках:
— Уфа: село Красная Горка в Нуримановском районе +19 см за сутки, текущий уровень 556 см, выход на пойму — 760 см;
— Белая: в районе Арского камня Белорецкого района +10 см, текущий уровень 214 см, выход на пойму — 330 см.
Снижение уровня воды фиксируется на реке Нугуш в хуторе Андреевский в Мелеузоввском районе (-14 см за сутки), Белой в Уфе (12 см) и Ай в селе Метели Дуванского района (-11 см).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.