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В Омске изменят схему движения автобусного маршрута № 17

На Радоницу горожане смогут удобно добраться до Новокировского кладбища.
Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 29 апреля 2025 года, омский автобус № 17 будет курсировать по скорректированному маршруту. Мэр Сергей Шелест рассказал, что схему движения изменили в связи с Родительским днем.

«Рейсы маршрута № 17 при следовании из поселка Магистральный будут выполняться с проездом до Новокировского кладбища и далее в направлении центра города по установленной схеме», — говорится в сообщении.

Градоначальник добавил, что на маршруте «Железнодорожный вокзал — поселок Магистральный» ходят 11 автобусов. Интервал их движения составляет 11 минут.

Ранее «КП Омск» сообщила, что синоптики прогнозируют в городе грозу и град.