В Омске изменят схему движения автобусного маршрута № 17

Во вторник, 29 апреля 2025 года, омский автобус № 17 будет курсировать по скорректированному маршруту. Мэр Сергей Шелест рассказал, что схему движения изменили в связи с Родительским днем.
«Рейсы маршрута № 17 при следовании из поселка Магистральный будут выполняться с проездом до Новокировского кладбища и далее в направлении центра города по установленной схеме», — говорится в сообщении.
Градоначальник добавил, что на маршруте «Железнодорожный вокзал — поселок Магистральный» ходят 11 автобусов. Интервал их движения составляет 11 минут.
Ранее «КП Омск» сообщила, что синоптики прогнозируют в городе грозу и град.