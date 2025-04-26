Два вида шоколадных бомбочек из России попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.
В сообщении сказано, что под запрет попало изделие фигурное из молочного шоколада с добавлением маршмеллоу: шоколадный шар (шоколадная бомбочка) «Шоки Токи) с подарком и маркировкой “Ми-Ми-Мишки”. Производителем сладости является компания “Вави-Нева” (Ленинградская область, Россия).
В результате проведенной проверки выяснилось, что массовая доля эквивалентов масла какао оказалась 6,7% при норме не более 5%. Кроме того, суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 24,4% при норме 25% и более. В Госстандарте уточнили, что указанное не позволяет идентифицировать продукт как изделие из молочного шоколада.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида российских шоколадных бомбочек. Фото: danger.gskp.by.
В ведомстве добавили, что под запретом оказалось изделие фигурное из молочного шоколада с добавлением маршмеллоу: шоколадный шар (шоколадная бомбочка) «Шоки-Токи» с подарком с маркировкой «Буба» от указанного производителя.
В Госстандарте заметили, что массовая доля эквивалентов масла какао составила 6,8% при норме не более 5%. Вместе с тем массовая доля молочного жира была 2,1% при норме 2,5% и более. Указанные шоколадные бомбочки запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 26 апреля 2025 года.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида российских шоколадных бомбочек. Фото: danger.gskp.by.
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