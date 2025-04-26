Два вида шоколадных бомбочек из России попали под запрет продаж в Беларуси

В результате проведенной проверки выяснилось, что массовая доля эквивалентов масла какао оказалась 6,7% при норме не более 5%. Кроме того, суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 24,4% при норме 25% и более. В Госстандарте уточнили, что указанное не позволяет идентифицировать продукт как изделие из молочного шоколада.