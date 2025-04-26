Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рядом с центром Ростова и на главном Ж/Д вокзале на сутки отключат воду

В Железнодорожном районе Ростова сутки не будет воды.
Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном районе Ростова, недалеко от центра города, на сутки отключат воду. Под ограничение попадут сотни домов и главный Ж/Д узел донской столицы, сообщили в «Ростовводоканале».

С 09:00 29 апреля до 09:00 30 апреля из-за с переподключением жилого дома на проспекте Сиверса к водопроводным сетям будет временно прекращено водоснабжение в границах:

— переулок Майкопский,

— улица Писательская,

— улица Некрасовская,

— улица Республиканская,

— улица Минераловодская,

— улица Депутатская,

— улица Саши Чебанова,

— улица Вагулевского,

— Привокзальная площадь,

— проспект Сиверса,

— улица Локомотивная.

Также вода будет отключена в переулке Продольном и на Главном железнодорожном вокзале.

Подписывайтесь на наш Телеграм.