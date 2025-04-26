Рядом с центром Ростова и на главном Ж/Д вокзале на сутки отключат воду

В Железнодорожном районе Ростова, недалеко от центра города, на сутки отключат воду. Под ограничение попадут сотни домов и главный Ж/Д узел донской столицы, сообщили в «Ростовводоканале».
С 09:00 29 апреля до 09:00 30 апреля из-за с переподключением жилого дома на проспекте Сиверса к водопроводным сетям будет временно прекращено водоснабжение в границах:
— переулок Майкопский,
— улица Писательская,
— улица Некрасовская,
— улица Республиканская,
— улица Минераловодская,
— улица Депутатская,
— улица Саши Чебанова,
— улица Вагулевского,
— Привокзальная площадь,
— проспект Сиверса,
— улица Локомотивная.
Также вода будет отключена в переулке Продольном и на Главном железнодорожном вокзале.
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