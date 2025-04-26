«СКА-Хабаровск» на домашнем поле проиграл красноярскому «Енисею»

Сегодня «СКА-Хабаровск» на стадионе имени Ленина провёл матч с красноярским «Енисеем» в рамках 30-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги. Соперники показали открытый и атакующий футбол, и спортивная удача оказалась на стороне гостей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Перед этой серией игр красно-синие находились на шестой строчке таблицы с 44 очками — до идущего на четвёртой позиции «Урала» армейцев отделяли всего 6 баллов, и победа в домашней встрече могла это отставание сократить. Кстати, РФС признал ошибкой назначение пенальти в ворота армейцев в матче в Новороссийске, которым после вмешательства VAR судья Богдан Головко предоставил фору «Черноморцу».
Счёт в важном матче, тем не менее, открыли гости: на 19-й минуте удар нападающего «Енисея» прилетел в перекладину, а отскок попал к Андрею Окладникову, и тот не сплоховал. «СКА-Хабаровск» восстановил равновесие на табло на 38-й минуте — после мягкого удара Никиты Першина мяч парашютиком скользнул по левой штанге и очутился в сетке ворот красноярского клуба.
Во втором тайме армейцы не использовали несколько превосходных шансов выйти вперёд: стоит отметить хотя бы удар головой Георгия Гонгадзе, который отправил мяч точно в руки вратарю «Енисея». Красноярский клуб ничья тоже не устраивала, и вышедший на замену Оливье Кенфак на 86-й минуте вывел гостей вперёд. Дальневосточники отыграться уже не успели, 1:2.