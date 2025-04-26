«СКА-Хабаровск» на домашнем поле проиграл красноярскому «Енисею»

Счёт в важном матче, тем не менее, открыли гости: на 19-й минуте удар нападающего «Енисея» прилетел в перекладину, а отскок попал к Андрею Окладникову, и тот не сплоховал. «СКА-Хабаровск» восстановил равновесие на табло на 38-й минуте — после мягкого удара Никиты Першина мяч парашютиком скользнул по левой штанге и очутился в сетке ворот красноярского клуба.