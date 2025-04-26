Синоптик спрогнозировал температуру в Москве сегодня

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Порывистый ветер, без существенных осадков, температура воздуха до плюс восьми градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Сегодня столичный регион окажется под влиянием тыловой части циклонического вихря, центр которого расположится над Вяткой. В такой ситуации облаков в небе будет много, ожидается порывистый ветер и местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом жители региона по-настоящему ощутят начало похолодания — температура будет ниже вчерашней больше чем на 10 градусов, а из-за ветра покажется, что температура еще на 2−3 градуса ниже. В Москве без существенных осадков. Температура воздуха плюс 6 — плюс 8, по области плюс 4 — плюс 9 градусов», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5−10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
«В воскресенье местами кратковременные дожди с мокрым снегом, ветрено и плюс 5 — плюс 7 градусов», — добавил Леус.