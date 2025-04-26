Синоптик спрогнозировал температуру в Москве сегодня

«Сегодня столичный регион окажется под влиянием тыловой части циклонического вихря, центр которого расположится над Вяткой. В такой ситуации облаков в небе будет много, ожидается порывистый ветер и местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом жители региона по-настоящему ощутят начало похолодания — температура будет ниже вчерашней больше чем на 10 градусов, а из-за ветра покажется, что температура еще на 2−3 градуса ниже. В Москве без существенных осадков. Температура воздуха плюс 6 — плюс 8, по области плюс 4 — плюс 9 градусов», — рассказал Леус.