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В Хабаровском крае арестовали мужчину за «концерт с выражениями»

Житель Чегдомына устроил шоу с криками и руганью прямо в торговом центре.

Источник: AP 2024

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе Хабаровского края мужчина устроил бурную сцену прямо в торговом центре посёлка Чегдомын, — сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».

Как установил суд, в состоянии сильного алкогольного опьянения он громко кричал, сыпал нецензурной бранью и явно не контролировал свои действия.

По данным суда, гражданин приставал к прохожим, игнорировал замечания окружающих и вёл себя вызывающе — так, что нарушил общественный порядок. При разбирательстве он вину не отрицал, с протоколом согласился и признал всё в полном объёме.

Верхнебуреинский районный суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В качестве наказания ему назначили административный арест сроком на трое суток.

Постановление вступило в законную силу.