В Хабаровском крае арестовали мужчину за «концерт с выражениями»

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе Хабаровского края мужчина устроил бурную сцену прямо в торговом центре посёлка Чегдомын, — сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».
Как установил суд, в состоянии сильного алкогольного опьянения он громко кричал, сыпал нецензурной бранью и явно не контролировал свои действия.
По данным суда, гражданин приставал к прохожим, игнорировал замечания окружающих и вёл себя вызывающе — так, что нарушил общественный порядок. При разбирательстве он вину не отрицал, с протоколом согласился и признал всё в полном объёме.
Верхнебуреинский районный суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В качестве наказания ему назначили административный арест сроком на трое суток.
Постановление вступило в законную силу.