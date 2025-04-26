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В Слюдянском районе пенсионеру вернули деньги за мошеннический кредит

Аферисты оформили на имя пенсионера кредит на 362 тысячи.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Слюдянского района помогла пенсионеру вернуть деньги, которые он выплатил по кредиту, оформленному мошенниками. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, все началось с телефонного звонка — неизвестный представился сотрудником сотовой компании и под предлогом перевыпуска сим-карты выманил у пожилого мужчины код подтверждения.

— Получив доступ к номеру, аферисты оформили на имя пенсионера кредит на 362 тысячи рублей и перевели деньги на свой счёт, а сам потерпевший, не сразу поняв обман, продолжил исправно погашать этот долг, — сообщает пресс-служба прокуратуры.

В суде кредитный договор просили признать недействительным, поскольку он был заключен неизвестным без ведома самого заемщика. В итоге удалось добиться справедливости — банк обязан вернуть пенсионеру все деньги, включая проценты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд Иркутска рассмотрит дело банды лжеюристов, обманувших 250 человек на 16 миллионов.