В Слюдянском районе пенсионеру вернули деньги за мошеннический кредит

Прокуратура Слюдянского района помогла пенсионеру вернуть деньги, которые он выплатил по кредиту, оформленному мошенниками. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, все началось с телефонного звонка — неизвестный представился сотрудником сотовой компании и под предлогом перевыпуска сим-карты выманил у пожилого мужчины код подтверждения.