В Слюдянском районе пенсионеру вернули деньги за мошеннический кредит

Прокуратура Слюдянского района помогла пенсионеру вернуть деньги, которые он выплатил по кредиту, оформленному мошенниками. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, все началось с телефонного звонка — неизвестный представился сотрудником сотовой компании и под предлогом перевыпуска сим-карты выманил у пожилого мужчины код подтверждения.
— Получив доступ к номеру, аферисты оформили на имя пенсионера кредит на 362 тысячи рублей и перевели деньги на свой счёт, а сам потерпевший, не сразу поняв обман, продолжил исправно погашать этот долг, — сообщает пресс-служба прокуратуры.
В суде кредитный договор просили признать недействительным, поскольку он был заключен неизвестным без ведома самого заемщика. В итоге удалось добиться справедливости — банк обязан вернуть пенсионеру все деньги, включая проценты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд Иркутска рассмотрит дело банды лжеюристов, обманувших 250 человек на 16 миллионов.