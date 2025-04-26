Космонавт из Красноярского края Песков показал, как занимаются спортом в невесомости (видео)

На МКС есть беговая дорожка — она очень похожа на «земной аналог». Вот только нагрузка на ноги и спину создается с помощью тренировочного нагрузочного костюма. Его нужно пристегнуть к полу, чтобы удержаться на тренажере в условиях невесомости.