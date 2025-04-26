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Космонавт из Красноярского края Песков показал, как занимаются спортом в невесомости (видео)

Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков показал, как занимаются спортом на МКС.

Источник: AP/Business Wire

Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

На МКС есть беговая дорожка — она очень похожа на «земной аналог». Вот только нагрузка на ноги и спину создается с помощью тренировочного нагрузочного костюма. Его нужно пристегнуть к полу, чтобы удержаться на тренажере в условиях невесомости.

Также заниматься спортом можно на велосипеде. Его крутят как ногами, так и руками.

«Еще есть силовой тренажер, он находится в американском сегменте. Это довольно сложная машина, которая одна заменяет целый спортивный зал. Это, пожалуй, мой любимый вид тренировок. Я не фанат тяжелой атлетики, но виды из окна, которые можно наблюдать между подходами, никого не оставят равнодушным», — поделился Кирил Песков.

Напомним, ранее космонавт из Красноярского края Кирилл Песков показал, как работает на МКС.