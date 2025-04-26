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Где в Новороссийске можно будет купаться летом 2025 года

С 1 июня 2025 года в Новороссийске официально стартует купальный сезон. Жителям и гостям курорта разрешат отдыхать на восьми оборудованных морских пляжах. Сезон продлится до 15 сентября.

Источник: Новая Кубань

Согласно постановлению, подписанному заместителем главы города Александром Гавриковым, безопасными для купания признаны следующие участки:

Центральный городской пляж (оборудован для маломобильных посетителей),

пляж «Суджукская коса»,

пляж «Алексино»,

пляж «Широкая Балка»,

пляж «Южная Озереевка»,

пляж «Дюрсо»,

пляж «Русское море»,

пляж «На мысе».

Одновременно с этим мэрия определила список водоемов, где отдых на воде запрещен. Всего в перечень опасных участков попали 27 объектов — это и участки Черноморского побережья, включая Цемесскую бухту и оконечность Суджукской косы, и внутренние водоемы, такие как озера Абрау, Соленое и Малый Лиман.

Подготовка пляжей к лету уже стартовала: планируется благоустройство территорий, установка дополнительных навесов и шезлонгов, а также улучшение условий для комфортного отдыха. На Центральном пляже обещают расширить береговую линию и обновить инфраструктуру.

По данным Роспотребнадзора, ситуация с качеством воды на побережье стабильная — следов загрязнения после аварии в Керченском проливе в акватории Новороссийска не обнаружено. Пробы воды и воздуха соответствуют установленным санитарным нормам.

Отдыхающим советуют соблюдать меры предосторожности, не заходить в воду в непроверенных местах и обращать внимание на знаки и рекомендации спасателей. В случае ухудшения экологической обстановки власти обещают быстро отреагировать.