Согласно постановлению, подписанному заместителем главы города Александром Гавриковым, безопасными для купания признаны следующие участки:
Центральный городской пляж (оборудован для маломобильных посетителей),
пляж «Суджукская коса»,
пляж «Алексино»,
пляж «Широкая Балка»,
пляж «Южная Озереевка»,
пляж «Дюрсо»,
пляж «Русское море»,
пляж «На мысе».
Одновременно с этим мэрия определила список водоемов, где отдых на воде запрещен. Всего в перечень опасных участков попали 27 объектов — это и участки Черноморского побережья, включая Цемесскую бухту и оконечность Суджукской косы, и внутренние водоемы, такие как озера Абрау, Соленое и Малый Лиман.
Подготовка пляжей к лету уже стартовала: планируется благоустройство территорий, установка дополнительных навесов и шезлонгов, а также улучшение условий для комфортного отдыха. На Центральном пляже обещают расширить береговую линию и обновить инфраструктуру.
По данным Роспотребнадзора, ситуация с качеством воды на побережье стабильная — следов загрязнения после аварии в Керченском проливе в акватории Новороссийска не обнаружено. Пробы воды и воздуха соответствуют установленным санитарным нормам.
Отдыхающим советуют соблюдать меры предосторожности, не заходить в воду в непроверенных местах и обращать внимание на знаки и рекомендации спасателей. В случае ухудшения экологической обстановки власти обещают быстро отреагировать.
Где в Новороссийске можно будет купаться летом 2025 года
С 1 июня 2025 года в Новороссийске официально стартует купальный сезон. Жителям и гостям курорта разрешат отдыхать на восьми оборудованных морских пляжах. Сезон продлится до 15 сентября.
Согласно постановлению, подписанному заместителем главы города Александром Гавриковым, безопасными для купания признаны следующие участки: