Меньше на час: в Минтруда напомнили о сокращенном рабочем дне 26 апреля

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты Беларуси напомнило, что рабочая суббота, 26 апреля, сокращена на один час.
«При переносе предпраздничного рабочего дня на субботу, 26 апреля, применяется рабочее время, запланированное на 28 апреля. То есть с сокращением на один час», — говорится в сообщении.
Также в профильном ведомстве пояснили, что для работников с неполным рабочим временем продолжительность работы в предпраздничный день также сокращается пропорционально продолжительности неполного рабочего времени.
Весенние праздники и большие выходные
Радуница в текущем году выпадает на 29 апреля, в связи с этим рабочий день за понедельник (28-е) переносится на субботу (26-е). Таким образом, белорусов ждут три дня отдыха: с воскресенья по вторник.
Затем в среду, 30 апреля, будет рабочий день, а потом — снова выходной — в четверг, 1 мая, отмечается День труда, пятница — рабочий день, за ней — два традиционных выходных (суббота и воскресенье). День Победы в 2025 году — это пятница, поэтому добавятся еще одни небольшие весенние каникулы — с 9 по 11 мая.