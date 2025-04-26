Меньше на час: в Минтруда напомнили о сокращенном рабочем дне 26 апреля

Затем в среду, 30 апреля, будет рабочий день, а потом — снова выходной — в четверг, 1 мая, отмечается День труда, пятница — рабочий день, за ней — два традиционных выходных (суббота и воскресенье). День Победы в 2025 году — это пятница, поэтому добавятся еще одни небольшие весенние каникулы — с 9 по 11 мая.