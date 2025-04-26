Как прошел «Диктант Победы» в Русском доме в Ташкенте — видео

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Александра Терёхина. В Русском доме в Ташкенте прошел «Диктант Победы». В международной исторической акции приняли участие более 100 человек. Ее провели также на базе филиалов российских вузов и в общеобразовательной школе № 15 города Карши, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В оффлайн режиме по Узбекистану участвовали более 600 человек. Ответить на вопросы «Диктанта Победы» можно было и онлайн.
Руководитель Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская отметила, что с каждым годом в мероприятии принимает участие все больше молодежи.
Алина Абзалова, студентка филиала РГПУ им. А. И. Герцена в Ташкенте, «Диктант Победы» пишет впервые и отмечает, что это очень интересно и познавательно.
«Что касается материала, то он был очень легкий, понятный и грамотно составлен. Мне кажется, очень важно помнить об этом, потому что это огромный вклад в будущее наших стран», — считает Алина.
Диктант проводился в формате тестов. Задания включали в себя 25 вопросов, 20 из которых — общеисторические — об основных событиях Великой Отечественной войны, памятных датах и судьбах героев и 5 — о героях из Узбекистана.
С результатами диктанта можно ознакомиться на сайте диктантпобеды.рф по специальному коду.
О том, как прошел «Диктант Победы» в Русском доме в Ташкенте, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.