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В Казани на время крестного хода ограничат движение

Крестный ход пройдет 21 июля.

Источник: Татарстанская митрополия

В столице Татарстана 21 июля состоится крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. В этот день будет ограничено движение по ряду улиц. Документ об этом проходит антикоррупционную экспертизу.

Так, с 7 утра движение закроют по улицам Кремлевской, Профсоюзной и Баумана. Ограничения продлятся до завершения крестного хода. Верующие пройдут от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

Ранее стало известно, что в Казани 30 апреля из-за эстафеты ко Дню Победы ограничат движение транспорта.