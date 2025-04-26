В Казани на время крестного хода ограничат движение

В столице Татарстана 21 июля состоится крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. В этот день будет ограничено движение по ряду улиц. Документ об этом проходит антикоррупционную экспертизу.
Так, с 7 утра движение закроют по улицам Кремлевской, Профсоюзной и Баумана. Ограничения продлятся до завершения крестного хода. Верующие пройдут от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.
Ранее стало известно, что в Казани 30 апреля из-за эстафеты ко Дню Победы ограничат движение транспорта.