Глава Минздрава сделал заявление о вакцинах в Беларуси

Министр здравоохранения Александр Ходжаев сделал заявление о вакцинах в Беларуси. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Минздрава.
— Охват прививками детей в рамках Национального календаря по всем позициям составляет не ниже 97% от подлежащих контингентов, охват взрослых — не ниже 95%. За 2024 год введено более 5 млн доз вакцин, — подчеркнул Ходжаев.
По его словам, более 200 лет иммунизация помогает человечеству делать мир безопаснее — от самой первой вакцины от оспы и заканчивая новейшими мРНК-вакцинами. Министр здравоохранения Беларуси обратил внимание, что многолетняя профилактическая работа принесла результаты. Он уточнил, что прививки дали возможность добиться успеха. Так, была ликвидирована натуральная оспа, полиомиелит. Вместе с тем идет на снижение число случаев кори, дифтерии, столбняка, краснухи.
Глава Минздрава заметил, что проведение в Беларуси вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок дало возможность обеспечить поддержание статуса страны, сводной от полиомиелита, статуса элиминации кори и краснухи. Он добавил, что также это обеспечило достижение страной региональных целей контроля вирусного гепатита В.
— Сохранить достигнутое эпидемиологическое благополучие в отношении вакциноуправляемых инфекций возможно только при активной позиции каждого из нас! — заявил министр здравоохранения.
Ранее Минздрав назвал четыре прививки, которые могут включить в Национальный календарь: «Непредсказуемая инфекция».
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