Глава Минздрава сделал заявление о вакцинах в Беларуси

По его словам, более 200 лет иммунизация помогает человечеству делать мир безопаснее — от самой первой вакцины от оспы и заканчивая новейшими мРНК-вакцинами. Министр здравоохранения Беларуси обратил внимание, что многолетняя профилактическая работа принесла результаты. Он уточнил, что прививки дали возможность добиться успеха. Так, была ликвидирована натуральная оспа, полиомиелит. Вместе с тем идет на снижение число случаев кори, дифтерии, столбняка, краснухи.