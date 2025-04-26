Теперь сотрудники ГАИ будут вычислять нарушителей ПДД незаметно с помощью «Оракула»

Прибор уже с этого дня буду использовать патрульно-постовые службы на дорогах страны. Фотофиксатор нарушений размещается в патрульном автомобиле и оттуда ведется автоматический контроль за скоростью движения как попутных, так и встречных потоков.
Прибор позволяет фиксировать нарушения одновременно в четырех полосах движения. Дальность распознавания номерных знаков — 500 метров.
Важно, что в местах использования «Оракула» предупреждающих знаков о наблюдении не будет.
Нарушителям ПДД будут приходить уведомления о привлечении к административной ответственности, так называемые «письмо счастья».