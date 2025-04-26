Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белпочта» сказала про измененный график работы в Беларуси в конце апреля

«Белпочта» сказала белорусам про график работы в праздничные дни.

Источник: Комсомольская правда

«Белпочта» сказала про измененный график работы в Беларуси в конце апреля. Подробности озвучили в пресс-службе организации.

Сообщается, что 26, 28, а также 30 апреля городские и сельские отделения будут работать согласно установленному режиму работы. В организации отмечают, что в выходные дни, 29 апреля и 1 мая, с работой объектов почтовой связи можно ознакомиться здесь.

Напомним, что белорусы отдохнут три дня подряд в апреле 2025.

А еще белорусы будут отдыхать 11 дней в мае 2025 года.

Ранее белорусский композитор Эдуард Ханок назвал необычную «поликлинику», которую посещает уже два с половиной года.

А белорусский футболист Александр Глеб рассказал, как познакомился со своей женой: «Мне выслали ее фотографию».