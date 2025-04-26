«Белпочта» сказала про измененный график работы в Беларуси в конце апреля. Подробности озвучили в пресс-службе организации.
Сообщается, что 26, 28, а также 30 апреля городские и сельские отделения будут работать согласно установленному режиму работы. В организации отмечают, что в выходные дни, 29 апреля и 1 мая, с работой объектов почтовой связи можно ознакомиться здесь.
Напомним, что белорусы отдохнут три дня подряд в апреле 2025.
А еще белорусы будут отдыхать 11 дней в мае 2025 года.
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