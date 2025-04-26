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Чернышенко назвал воспитание молодежи патриотами национальной целью

Дмитрий Чернышенко назвал воспитание молодежи патриотами национальной целью.

Источник: © РИА Новости

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что национальной целью России является воспитание молодого поколения патриотами и ответственными гражданами страны.

«Раскрытие потенциала молодежи, реализация ее возможностей, талантов, воспитания, прежде всего, патриотами, ответственными гражданами — это национальная цель, которую поставил нам наш президент Владимир Владимирович Путин», — сказал Чернышенко в рамках Всероссийского совещания для региональных министров образования.

По его словам, на пути достижения этой цели Россия сталкивается с различными вызовами.

«Это вызовы нашего времени, ценностные угрозы, демографические риски, технологические перемены», — сказал вице-премьер.