Чернышенко назвал воспитание молодежи патриотами национальной целью

«Раскрытие потенциала молодежи, реализация ее возможностей, талантов, воспитания, прежде всего, патриотами, ответственными гражданами — это национальная цель, которую поставил нам наш президент Владимир Владимирович Путин», — сказал Чернышенко в рамках Всероссийского совещания для региональных министров образования.