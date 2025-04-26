Чернышенко назвал воспитание молодежи патриотами национальной целью

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что национальной целью России является воспитание молодого поколения патриотами и ответственными гражданами страны.
«Раскрытие потенциала молодежи, реализация ее возможностей, талантов, воспитания, прежде всего, патриотами, ответственными гражданами — это национальная цель, которую поставил нам наш президент Владимир Владимирович Путин», — сказал Чернышенко в рамках Всероссийского совещания для региональных министров образования.
По его словам, на пути достижения этой цели Россия сталкивается с различными вызовами.
«Это вызовы нашего времени, ценностные угрозы, демографические риски, технологические перемены», — сказал вице-премьер.