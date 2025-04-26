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Из Ростовской области нелегальных мигрантов начнут массово депортировать с 1 мая

В Ростовской области до 30 апреля иностранцы могут легализовать свой статус.
Источник: Комсомольская правда

С 1 мая в Ростовской области, как и по всей стране, начнут массово депортировать нелегальных мигрантов. Эта мера связана с введением в России реестра контролируемых лиц, в который вносят иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в стране. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции Александр Горовой.

Под выдворение из страны попадут:

— Мигранты с просроченными патентами, визами или разрешениями на временное проживание;

— Лица, утратившие основания для нахождения в России. Например, после аннулирования вида на жительство;

— Нелегально пересекшие границу или уклоняющиеся от выезда после решения о депортации.

До 30 апреля иностранцы могут легализовать свой статус, обратившись в МВД. После этой даты тех, кто остался в реестре, ждет принудительная депортация с запретом на въезд.