Из Ростовской области нелегальных мигрантов начнут массово депортировать с 1 мая

С 1 мая в Ростовской области, как и по всей стране, начнут массово депортировать нелегальных мигрантов. Эта мера связана с введением в России реестра контролируемых лиц, в который вносят иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в стране. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции Александр Горовой.