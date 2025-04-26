МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым Сергеем Аксеновым, сообщили в аппарате зампреда правительства.
«Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. На ней обсудили вопросы развития образования, науки, молодежной политики, спорта и туризма», — говорится в сообщении.
По словам Чернышенко, Крым — стратегический для России регион, его развитию большое внимание уделяет президент страны Владимир Путин.
«Одно из приоритетных для Республики направлений — образование и наука. В субъекте продолжается строительство современной инфраструктуры. Республика участвует в федеральном проекте “Профессионалитет” — здесь уже созданы 3 кластера», — добавил вице-премьер.
Одной из тем обсуждения стала также молодежная политика. В волонтерскую деятельность вовлечено порядка 130 тысяч человек. Добровольцы, в том числе, активно помогают участникам специальной военной операции и их семьям.
Аксенов, в свою очередь, отметил, что Крым активно готовится к проведению курортного сезона. На повестке дня — улучшение логистики и дорожной инфраструктуры, а также обеспечение комфортного отдыха для гостей региона. Рисков, связанных с последствиями разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в регионе нет.