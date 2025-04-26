Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым

Аксенов, в свою очередь, отметил, что Крым активно готовится к проведению курортного сезона. На повестке дня — улучшение логистики и дорожной инфраструктуры, а также обеспечение комфортного отдыха для гостей региона. Рисков, связанных с последствиями разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в регионе нет.