В Самаре Кудряшов выиграл по очкам бой против Букера в турнире «Бокс на Волге»

Областная столица 25 апреля принимала соревнования по боксу «Бокс на Волге». В турнире приняли участие спортсмены из разных стран.
Центральной частью турнира стал бой между Дмитрием Кудряшовым и Райделлом Букером.
Победителем турнира стал русский боец. Он переиграл американца по очкам.
Соревнования проходили во дворце спорта имени Высоцкого. Посмотреть на бои могли бесплатно все желающие.
27 апреля в Самаре пройдет матч между местными «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Игра пройдет в 15:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена».
События губернии и Самары уже в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».