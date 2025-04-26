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В Самаре Кудряшов выиграл по очкам бой против Букера в турнире «Бокс на Волге»

Областная столица 25 апреля принимала соревнования по боксу «Бокс на Волге».

Областная столица 25 апреля принимала соревнования по боксу «Бокс на Волге». В турнире приняли участие спортсмены из разных стран.

Центральной частью турнира стал бой между Дмитрием Кудряшовым и Райделлом Букером.

Победителем турнира стал русский боец. Он переиграл американца по очкам.

Соревнования проходили во дворце спорта имени Высоцкого. Посмотреть на бои могли бесплатно все желающие.

27 апреля в Самаре пройдет матч между местными «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Игра пройдет в 15:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена».

События губернии и Самары уже в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».