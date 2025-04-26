Эксперт рассказала, как россиянам усилить защиту данных на смартфоне

«Защита личных данных на смартфоне становится все более актуальной в условиях постоянного развития технологий и распространения мобильных угроз. На устройствах хранятся важные сведения: контакты, фотографии, банковские данные и пароли. Такие данные могут быть использованы злоумышленниками для мошеннических схем. … Не стоит пренебрегать обновлением программного обеспечения. Регулярные обновления операционной системы и приложений не только добавляют новые функции, но и устраняют возможные уязвимости», — сообщила она.