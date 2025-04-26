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В Ростовской области за сутки ликвидировали восемь пожаров

25 апреля спасатели МЧС ликвидировали последствия пяти ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В течение 25 апреля пожарно-спасательные подразделения МЧС России потушили восемь техногенных пожаров в Ростовской области. Кроме того, спасатели участвовали в ликвидации последствий пяти ДТП. На вызовы выезжали 132 специалиста и 33 единицы техники, сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, в регионе сохраняется высокая пожароопасность, особенно в северо-западных, центральных, южных и юго-восточных районах, а также в Приазовье.

Спасатели предупредили дончан о рисках возгораний и призвали не использовать открытый огонь вне специально оборудованных мест.

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