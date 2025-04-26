В Ростовской области за сутки ликвидировали восемь пожаров

В течение 25 апреля пожарно-спасательные подразделения МЧС России потушили восемь техногенных пожаров в Ростовской области. Кроме того, спасатели участвовали в ликвидации последствий пяти ДТП. На вызовы выезжали 132 специалиста и 33 единицы техники, сообщили в региональном главке МЧС.