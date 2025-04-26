Три вуза Красноярска попали в топ лучших университетов России по версии RAEX

Аналитики учитывали показатели по трем критериям: качество образования, уровень научной деятельности и вклад в общественную жизнь. Кроме того, RAEX учитывал объемы финансирования, публикации и цитируемость, количество программ в университете и другое. Агентство представило общий рейтинг и 35 предметных, где определены вузы, лидирующие по конкретным направлениям подготовки.