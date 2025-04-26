Три вуза Красноярска попали в топ лучших университетов России по версии RAEX

Три вуза Красноярска попали в престижный рейтинг лучших университетов России. Его составило агентство RAEX.
Аналитики учитывали показатели по трем критериям: качество образования, уровень научной деятельности и вклад в общественную жизнь. Кроме того, RAEX учитывал объемы финансирования, публикации и цитируемость, количество программ в университете и другое. Агентство представило общий рейтинг и 35 предметных, где определены вузы, лидирующие по конкретным направлениям подготовки.
Сибирский федеральный университет вошел в топ-10 лучших вузов страны. Он был представлен 19 направлениями. Среди них были, в том числе, «Энергетика», «Нефтегазовое дело», «Строительство», «Экология» и другие.
Красноярский медицинский университет им. Войно-Ясенецкого занял 16 место в предметном рейтинге по направлению «Фармация» и 20 — по «Медицине».
СибГУ им. Решетнёва получил 15 место в топе по направлению «Авиационная и ракетно-космическая техника».
RAEX (РАЭКС-Аналитика) занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности.