Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны даты проведения репетиций парада Победы в Самаре

В параде примут участие 25 расчетов армии и порядка четырех десятков единиц техники.

В Самаре продолжается подготовка к празднованию Дня победы. По данным регионального правительства, на площади им. Куйбышева пройдет 4 репетиции парада.

Самарцы смогут увидеть военных и технику. Репетиции пройдут 2 мая в 20:00, 3 мая в 20:00, 5 мая в 20:00 и 7 мая в 10:00.

В параде примут участие 25 расчетов армии и порядка четырех десятков единиц техники.

В честь Дня победы в городе ожидаются праздничные мероприятия. 9 мая на главной площади города выступят «Чайф» и певица Валерия. А 10 мая состоится авиашоу от группы «Русь».