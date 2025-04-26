Стали известны даты проведения репетиций парада Победы в Самаре

В Самаре продолжается подготовка к празднованию Дня победы. По данным регионального правительства, на площади им. Куйбышева пройдет 4 репетиции парада.
Самарцы смогут увидеть военных и технику. Репетиции пройдут 2 мая в 20:00, 3 мая в 20:00, 5 мая в 20:00 и 7 мая в 10:00.
В параде примут участие 25 расчетов армии и порядка четырех десятков единиц техники.
В честь Дня победы в городе ожидаются праздничные мероприятия. 9 мая на главной площади города выступят «Чайф» и певица Валерия. А 10 мая состоится авиашоу от группы «Русь».