Похороны папы римского Франциска. Прямая трансляция

По завершении церемонии гроб с телом папы доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме для погребения, как и просил Франциск. Свое решение он объяснил тем, что приходил в базилику молиться «в начале и в конце каждого Апостольского путешествия» (то есть визитов за рубеж). Большинство понтификов последних столетий были похоронены именно в соборе Святого Петра.