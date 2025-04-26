Похороны папы римского Франциска. Прямая трансляция

Заупокойная месса проходит на площади перед базиликой Святого Петра. Похоронную литургию возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, декан коллегии кардиналов, сообщал Зал печати Святого престола.
По завершении церемонии гроб с телом папы доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме для погребения, как и просил Франциск. Свое решение он объяснил тем, что приходил в базилику молиться «в начале и в конце каждого Апостольского путешествия» (то есть визитов за рубеж). Большинство понтификов последних столетий были похоронены именно в соборе Святого Петра.
Участие в церемонии подтвердили более сотни иностранных делегаций, в том числе десятки глав государств. В их числе — президенты США, Франции и Украины. Россию представляет министр культуры Ольга Любимова.
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